Германия поставит на Украину 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv со ссылкой на слова украинского посла Алексея Макеева.

Отмечается, что сейчас на вооружении Украины находится семь IRIS-T SLM. Еще 11 поступят в распоряжение ВСУ позже. Кроме того, украинская армия использует IRIS-T SLS предназначенную для действия на коротких дистанциях.

Посол утверждает, что хотя система IRIS-T изначально не предназначалась для перехвата баллистических ракет, украинские солдаты сообщили о случаях, когда это удавалось.

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил против поставок оружия на Украину и увеличения финансирования Киева. По его мнению, эти решения не приведут к завершению конфликта.

Хрупалла подчеркнул, что Германия должна вести переговоры с обеими сторонами конфликта и оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского для установления мира. По словам политика, население боится, что боевые действия распространятся на Польшу и Германию.

Ранее в Европе признали, что передают Украине танки без системы защиты от БПЛА.