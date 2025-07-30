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Зеленский заявил об увеличении числа молодежи для отправки на фронт

Зеленский: Украина увеличивает число молодежи, которую можно отправить на фронт
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24.

«Мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны», — сказал украинский лидер.

30 июля Шмыгаль заявил, что правительство Украины расширило программу военных контрактов для молодежи от 18 до 24 лет. Теперь им предлагают вместо службы в пехоте стать операторами БПЛА.

Как и в основной программе, для добровольцев предусмотрена выплата 1 млн гривен ($23,9 тыс.), которая осуществляется в три этапа. После прохождения службы молодым людям обещают отсрочку от мобилизации на один год, а также беспроцентную ипотеку.

В феврале Зеленский объявил, что гражданам 18–25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен, а также получить другие льготы. По его словам, украинские солдаты в возрасте от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее в Раде заявили о потерянном Украиной поколении.

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