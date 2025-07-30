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В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

МЧС предупредило жителей Краснодарского края о ракетной опасности
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«На территории края объявлена ракетная опасность. Существует угроза падения ракет» — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано срочно укрыться в подвалах или защитных сооружениях. Важно отойти от окон и стеклянных конструкций.

13 июля ракетная опасность была объявлена также на территории всего Краснодарского края. 12 июля в Краснодарском крае загорелись поля после падения обломков БПЛА.

24 июля сообщалось, что в аэропорту Сочи было задержано 28 рейсов на вылет и 28 на прилет после введения ограничений на полеты.

Ранее министр обороны Украины заявил о скором создании украинских баллистических ракет.

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