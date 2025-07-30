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Министр обороны Украины заявил о скором создании украинских баллистических ракет

Глава МО Шмыгаль: у Украины скоро появятся свои баллистические ракеты
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Andrii Nesterenko/Reuters

Украина якобы «очень близка» к созданию своих баллистических ракет для ВСУ. Об этом в интервью украинской службе «Би-би-си» заявил глава МО Украины Денис Шмыгаль.

«Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», — отметил он.

Как сообщает «Би-би-си», на Украине были выделены «значительные финансы» на создание баллистических ракет для ВСУ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский призвал президента США Дональда Трампа перенести боевые действия на территорию России.

По словам Сырского, поставки немецких ракет Taurus и американских ракет ATACMS без ограничений на их применение позволят наносить удары по военным объектам внутри России, что замедлит производство дронов и ракет.

Ранее в Раде заявили о сыплющемся фронте ВСУ.

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