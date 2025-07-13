Жителей Краснодарского края предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на территории всего Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «93.ru» со ссылкой на МЧС.

«Существует угроза падения ракет», — отмечается в сообщении.

Жителей Кубани призвали укрыться в помещении и отойти от окон.

12 июля в Краснодарском крае загорелись поля после падения обломков БПЛА. По данным регионального оперштаба, пожары произошли в Динском и Тимашевском районах. В первом загорелась стерня на убранном поле около станицы Пластуновской. В Тимашевском районе в станице Незаймановской на площади в 3 га вспыхнуло пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса, а в станице Медведовской огонь распространился на 4 га поля. Возгорания были оперативно потушены.

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный хочет, чтобы США передали Киеву вооружения с истекающими сроками годности. В частности, речь идет о списанных ракетах Hellfire. Может ли США пойти на такой шаг, в чем опасность просроченного вооружения и при чем тут фильм «Брат-2» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Краснодарском крае жара привела к массовым отключениям электричества.