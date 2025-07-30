На Украине женщин с медобразованием будут ставить на учет автоматически

На Украине женщин-медиков и фармацевтов будут ставить на учет автоматически. Об этом сообщает Telegram-канал «Униан», ссылаясь на Кабмин страны.

«Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь будут автоматически брать на воинский учет, без личного присутствия», — сказано в сообщении.

6 июля сообщалось, что Верховная рада не станет принимать законопроект, в рамках которого предполагается мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

2 июля бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что на фоне ужесточения мобилизации украинцам нужно перестать участвовать в «людоедских практиках» правительства республики и перестать «поддерживать систему». По его словам, в скором времени на Украине поднимут вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин.

В июне немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Журналисты отметили, что данный вопрос вызвал бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.