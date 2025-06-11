BZ: на Украине все чаще призывают к мобилизации женщин в ВСУ

Ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Ввиду дефицита солдат на линии фронта, превышающей 1,2 тысячи км, и организационных трудностей в украинской армии, в Киеве набирает обороты идея расширения мобилизации, включая трудоспособных женщин.

Отмечается, что вопрос о мобилизации женщин вызвал бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

«Если военная ситуация продолжит ухудшаться, дискуссия о женщинах на фронте может быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность», — заключает автор статьи.

В начале июня группировка «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».

Ранее военный эксперт рассказал о взятых в плен женщинах из ВСУ.