Президент Украины Владимир Зеленский объявил о расширении программы контрактного набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан 18–24 лет. Об этом сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Кабмин подготовил изменения для привлечения мотивированной молодежи именно к работе с беспилотниками», — уточнил президент.

10 июня экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних граждан.

В феврале Зеленский заявил, что гражданам 18–25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен, а также получить другие льготы. По его словам, украинские солдаты в возрасте от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее экс-нардеп допустил свержение Зеленского через внутренний переворот.