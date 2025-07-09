Журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot в ходе отдельных ударов.

Издание сослалось на слова представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, которые обманывают системы Patriot.

В публикации отмечается, что быстрая потеря боеспособности американских систем Patriot в ходе боевых действий на Украине вызвала сомнения в их эффективности в условиях интенсивного конфликта. При этом издание указало, что Россия, Китай и Северная Корея делают ставку на наземные комплексы ПВО, а США предпочитают использовать истребители для перехвата угроз.

По мнению журнала, США имеют ограниченное количество систем Patriot, что может создавать риски в случае масштабного противостояния. Также было подчеркнуто, что по своим техническим характеристикам российская система С-500 превосходит Patriot, несмотря на то, что одна противоракета Patriot стоит в три раза дороже.

Ранее СМИ сообщили о значительном сокращении у США числа ракет к ЗРК Patriot.