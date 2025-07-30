Российские ракеты ударили по полигону с сотнями солдат ВСУ

Российские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Удару подвергся лагерь подготовки 169 учебного центра «Десна» сухопутных войск стратегического резерва ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Гончаровское. По лагерю были запущены две ракеты «Искандер», одна из которых была с кассетной боевой частью.

По данным источников канала, в результате удара было уничтожено до 200 человек личного состава противника.

21 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

10 июля стало известно, что российские войска использовали комплекс «Искандер» для удара по пункту временной дислокации бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что российские «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.