Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что за все время с начала боевых действий Вооруженные силы Украины лишились 73 522 дронов.

Утром 30 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные системы ПВО в период с 00:00 до 3:50 мск ликвидировали три украинских БПЛА в небе над Брянской областью. ВСУ пытались нанести удар по российскому региону с помощью беспилотников самолетного типа.

До этого в Тульской области перехватили три украинских дрона, а в Курской области — два. Атака продолжалась с 21:00 мск 29 июля до 00:00 мск 30 июля, уточнили в российском военном ведомстве.

Вечером 29 июля средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник ВСУ в небе над Орловской областью. По данным Минобороны РФ, летательный аппарат был ликвидирован примерно в 21:20 мск.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.