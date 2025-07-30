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Стало известно, сколько беспилотников сбили над Брянской областью за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Брянской областью
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Ilya Galakhov/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники были ликвидированы в период с 00:00 мск до 03:50 часов мск.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне военный корреспондент Александр Сладков предупредил, что России нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет ВСУ на Москву. По его словам, атака может произойти в случае невыполнения ультиматума президента США Дональда Трампа, который дал российским властям две недели, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.

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