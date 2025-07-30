Стало известно, сколько беспилотников сбили над Брянской областью за ночь

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили три украинских БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники были ликвидированы в период с 00:00 мск до 03:50 часов мск.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

По его словам, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне военный корреспондент Александр Сладков предупредил, что России нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет ВСУ на Москву. По его словам, атака может произойти в случае невыполнения ультиматума президента США Дональда Трампа, который дал российским властям две недели, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.