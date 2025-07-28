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В РПЦ назвали лучшее средство от украинских беспилотников

Протоиерей Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством от дронов ВСУ
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Протоиерей Артемий Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством от украинских беспилотников. Об этом он заявил в конце богослужения, пишет Telegram-канал Baza, публикуя кадры с проповеди.

В публикации говорится, что представитель РПЦ дал совет прихожанам 26 июля в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. На видео, которое появилось в сети, священнослужитель говорит о том, что только звон помогает бороться с вражескими дронами, работающими при помощи «стекловолокна».

Также Владимиров предупредил верующих о приближающемся Дне ВДВ, которое празднуется 2 августа. Он посоветовал им обходить стороной фонтаны, где купаются десантники.

До этого митрополит Рязанский и Михайловский Марк посоветовал россиянам молиться во время атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так он ответил на вопрос жительницы Рязани, которая поинтересовалась, как лучше действовать во время налетов вражеских беспилотников.

Митрополит отметил, что можно читать любые молитвы, упомянув, что особенно действенен псалом «Живый в помощи Вышняго». Также он порекомендовал молитву «Да воскреснет Бог» и любые молитвы Божьей Матери или Спасителю о защите от бед.

Ранее Рязань облетели на самолете с иконой Божией Матери, чтобы защитить город от БПЛА.

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