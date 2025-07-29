В Орловской области силы ПВО сбили украинский БПЛА

В Орловской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен над территорией региона около 21:20 мск.

29 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Борки Валуйского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что дрон украинской армии атаковал трактор во время полевых работ вблизи деревни Щекино.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский военкор предупредил о возможной массированной атаке на Москву.