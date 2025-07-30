В Тульской области уничтожили несколько беспилотников

Миляев: силы ПВО нейтрализовали три беспилотника в небе над Тульской областью

Российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

По словам Миляева, в регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Вчера в Сальске Ростовской области под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали железнодорожные объекты — две цистерны и локомотив. По данным администрации Сальского района, украинский дрон также попал в автомобиль на пересечении улиц Фрунзе и Островского. Водителя спасти не удалось.

Накануне военный корреспондент Александр Сладков предупредил, что России нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет ВСУ на Москву. По его словам, атака может произойти в случае невыполнения ультиматума президента США Дональда Трампа, который дал российским властям две недели, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.