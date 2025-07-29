Российский военкор предупредил о возможной массированной атаке на Москву

Российской стороне нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Александр Сладков.

«Такое может произойти в случае невыполнения Москвой ультиматума Трампа, который дал Путину две недели, чтобы успеть сделать мир на Украине», — заявил он.

По словам военкора, власти России не обратят внимание на приказ президента США. Он отметил, что Вашингтон смирится с этими обстоятельствами, а украинская сторона может организовать воздушную атаку на Москву.

Сладков объяснил, что Киев будет готов пойти на такой шаг, чтобы «заставить» РФ ударить по Украине «очень сильно и очень больно». Он добавил, что российская сторона находится на распутье, думая, «вдарить или не вдарить». Военкор заключил, что чем громче взрыв, тем больше от него пользы.

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.

Ранее Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотников на Москву.