Израильская авиация атаковала юг Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает телеканал Sham TV.

По его данным, израильские самолеты нанесли удары в окрестностях города Эс-Сувейда, который является административным центром провинции, а также в районе населенного пункта Рима-Хазем. Целями стали силы, которые подчиняются министерству обороны Сирии, а также ополченцы арабских племен.

20 июля портал Axios писал со ссылкой на американских чиновников, что в Белом доме растет раздражение из-за действий премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после авиаударов по Сирии. Команда президента США Дональда Трампа считает, что премьер «вышел из-под контроля» и его политика становится деструктивной и способна дискредитировать усилия главы государства по стабилизации региона, отмечается в материале.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В частности, ударам подвергся президентский дворец в Дамаске. В израильской армии заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Ранее в Турции заявили, что Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии.