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В Турции заявили, что Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии

Hürriyet: Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии
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Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Израиль пытается развязать гражданскую войну в Сирии и вытеснить Турцию из региона. Об этом пишет газета Hürriyet.

Авторы публикации подчеркивают, что Израиль не устраивает влияние Турции на Сирию.

«Главная цель Израиля — Турция. Израилю не нужна Турция, которая эффективно действует в Сирии и Ливане. Он хочет развязать гражданскую войну и вытеснить Турцию из Сирии», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль может действовать через Рабочую партию Курдистана (партия запрещена в Турции. — «Газета.Ru») на севере Сирии. При этом Турция «срывает каждый шаг Израиля на местах».

До этого американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились прекратить огонь.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.

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