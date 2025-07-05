В Госдуме рассказали об особенностях лазерной системы ПВО «Посох»

СМИ сообщили, что российская армия тестирует новую лазерную систему противовоздушной обороны, которая способна поджигать дроны. На вооружении армии уже стоит лазерная установка «Пересвет», а новый проект «Посох» — более мобильный, его можно установить на любой бронеавтомобиль, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Вообще-то, на вооружении российской армии уже стоит лазерная установка «Пересвет», которая всем хороша, только очень большая. Поэтому перед отечественным ВПК стояла задача создать что-то более мобильное. Нынешний проект «Посох» питается от аккумуляторов, и его можно установить на любой бронеавтомобиль. Дальность порядка 1,5–2 километров, и это уже весьма удачная характеристика, по крайней мере, на таком расстоянии практически невозможно попасть в дрон из стрелкового оружия. Лазер фокусируется на корпусе или ключевых узлах БПЛА», – сказал он.

По словам депутата, высокая температура за доли секунды выводит беспилотники из строя. Журавлев заявил, что лучом можно стрелять неограниченное количество раз.

«Сгорает начинка, плавятся провода, отказывает мотор. Если просто задевает по корпусу, нарушается аэродинамика, и дрон все равно падает. Самое важное в таком виде вооружения — к нему не нужен боекомплект, стрелять лучом можно неограниченное число раз. Предполагается использовать такие [системы] прежде всего для защиты военного производства в тылу, конечно, как один из компонентов системы ПВО, вместе с традиционными элементами», — сказал он.

До этого СМИ сообщили о том, что лазерная система ПВО «Посох» прошла демонстрационные испытания на полигоне в одном из российских регионов. Лазер уничтожает беспилотники «бесшумно и мгновенно».

Ранее ВС РФ уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Сумской области.