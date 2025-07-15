В России завершили госиспытания «Тайфуна-ПВО»

Государственные испытания переносного зенитно ракетного комплекса «Тайфун-ПВО» успешно завершены, начинается его серийное производство. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

По его словам, производство боевой машины зенитчиков не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность военных расчетов, и, таким образом, принесет большую пользу российским военнослужащим на поле боя.

В начале июля пресс-служба завода «Купол» сообщила об испытании в рамках проекта «Посох» первого прототипа лазерного антидронового «лучемета». Это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Он добавил, что новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей.

В январе в Великом Новгороде научно-производственный центр «Ушкуйник» начал серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Его впервые протестировали в прошлом августе при вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее стало известно, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.