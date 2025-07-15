На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России завершили госиспытания «Тайфуна-ПВО»

Зиятдинов: в Ижевске завершили испытания боевой машины зенитчиков «Тайфун-ПВО»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Государственные испытания переносного зенитно ракетного комплекса «Тайфун-ПВО» успешно завершены, начинается его серийное производство. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

По его словам, производство боевой машины зенитчиков не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит мобильность и защищенность военных расчетов, и, таким образом, принесет большую пользу российским военнослужащим на поле боя.

В начале июля пресс-служба завода «Купол» сообщила об испытании в рамках проекта «Посох» первого прототипа лазерного антидронового «лучемета». Это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Он добавил, что новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей.

В январе в Великом Новгороде научно-производственный центр «Ушкуйник» начал серийный выпуск оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Его впервые протестировали в прошлом августе при вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее стало известно, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами