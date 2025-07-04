Появились подробности испытания лазерной установки проекта «Посох»

Лазерная установка LaserBazz за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний

Лазерная установка для защиты критической инфраструктуры от беспилотников проекта «Посох» за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика LaserBazz.

Как рассказал собеседник агентства, лазерную установку для защиты критической инфраструктуры от беспилотников протестировали на одном из полигонов на северо-западе страны.

«Демонстрация работы лазерной установки проекта «Посох» проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров», — рассказал представитель компании.

По словам источника, уничтожение типового FPV-дрона заняло около секунды прямого воздействия.

Накануне РИА Новости со ссылкой на главу компании-разработчика, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что первый прототип лазерного антидронового «лучемета» испытают в рамках проекта «Посох» до конца лета.

По его словам, это средство поражения бесшумно и мгновенно разрушит при помощи лазерного луча попавшийся в прицел элемент БПЛА. Новейшая разработка одним зарядом должна уничтожать десятки целей, подчеркнул он.

Ранее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.