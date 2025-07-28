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Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера

Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria
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Andrii Nesterenko/Reuters

Украина рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria. Об этом рассказал глава минобороны республики Денис Шмыгаль.

«С министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи контактной группы по вопросам обороны», — сообщил министр.

Шмыгаль поблагодарил латвийского коллегу за вклад Латвии в «укрепление обороноспособности», в том числе за передачу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и недавнее решение предоставить 42 бронетранспортера Patria 6х6. По словам главы минобороны Украины, первая партия уже была доставлена в страну.

До этого украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев разочарован отсутствием поставок немецких дальнобойных ракет Taurus.

26 июля газета The Washington Post сообщила, что Германия уже отправила на Украину три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с США будущие поставки и восполнение своих арсеналов.

Ранее Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ.

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