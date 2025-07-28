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Украина разочарована задержкой поставок немецких ракет Taurus

Посол Макеев: Киев разочарован отсутствием обещанных Германией поставок Taurus
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Angelika Warmuth/Reuters

Украина разочарована отсутствием поставок немецких дальнобойных ракет Taurus. Об этом в разговоре с журналистом украинского издания «Европейская правда» заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев.

«Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием в Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается», — сказал дипломат.

14 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью британской газете Financial Times, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, несмотря на новые просьбы украинских властей.

Он также отметил, что у ФРГ сейчас осталось всего шесть комплексов противовоздушной обороны Patriot.

1 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов ВСУ обращению с Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

Ранее в Германии высказались о поставках Patriot на Украину.

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