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Германия передала Украине три системы Patriot

WP: ФРГ уже передала Киеву три системы Patriot и обсуждает с США новые поставки
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Lockheed Martin

Германия уже отправила на Украину три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с США будущие поставки и восполнение своих арсеналов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Помимо систем Patriot, план Вашингтона по поставкам оружия Киеву за счет стран Европы может включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, говорится в статье.

14 июля президента США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что ЕС должен будет возместить США их стоимость.

В ответ на это министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Украина за неделю лишилась четырех пусковых установок ЗРК Patriot.

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