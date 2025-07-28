Зеленский обсудил с «азовцами» возвращение пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) по возращению пленных украинцев. Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«[На совещании] была вся команда, которая занимается обменами, представители Координационного штаба, команда офиса и освобожденные украинцы — наши защитники по разным направлениям фронта, в том числе бойцы полка «Азов»», — отмечается в публикации.

24 июля Зеленский заявил, что в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене, в результате которого на Украину должны вернуться 1200 украинских граждан.

Третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию конфликта, состоялся 23 июня в Стамбуле и продолжался в течение 40 минут. Непосредственно перед началом встречи руководители делегаций, Владимир Мединский и Рустем Умеров, провели личную беседу.

В рамках третьего раунда переговоров российская сторона предложила украинской стороне сформировать три рабочие группы, специализирующиеся на политических, гуманитарных и военных вопросах, для дальнейшего взаимодействия в дистанционном формате. Стороны достигли соглашения о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп. Более подробная информация по данной теме представлена в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал ключевой вывод по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.