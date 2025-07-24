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Эксперт озвучил ключевой вывод по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле

Политолог Ткаченко: ультиматумы Трампа не подействовали на Москву
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Dilara Senkaya/Reuters

Политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» подвел итоги завершившегося в Стамбуле третьего раунда российско-украинских переговоров. Он обратил внимание, что встреча была достаточно непродолжительной — менее часа.

«Это свидетельствует о том, что ультиматум [президента США] Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», — считает эксперт.

Один из основных выводов, который можно сделать по итогам встречи, — Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Белому дому же следует понять, что угрозы с его стороны не работают, подчеркнул Ткаченко.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Перед началом встречи главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.

Ранее в России рассказали, почему Путину не стоит встречаться с Зеленским.

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