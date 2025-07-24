Зеленский рассказал о договоренностях с РФ по обмену пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Стамбуле достигнута договоренность об обмене, в результате которого на Украину вернутся 1200 украинских граждан. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию конфликта, состоялся 23 июня в Стамбуле и продолжался в течение 40 минут. Непосредственно перед началом встречи руководители делегаций, Владимир Мединский и Рустем Умеров, провели личную беседу.

В рамках третьего раунда переговоров российская сторона предложила украинской стороне сформировать три рабочие группы, специализирующиеся на политических, гуманитарных и военных вопросах, для дальнейшего взаимодействия в дистанционном формате. Стороны достигли соглашения о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп. Более подробная информация по данной теме представлена в материале «Газеты.Ru».

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения, представленные Москвой на переговорах с украинской стороной, носят конкретный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что эти предложения направлены на предметную работу и призваны привести к достижению определенных результатов.

Эксперт назвал ключевой вывод по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.