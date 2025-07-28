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В Запорожской области при атаке пострадала двухлетняя девочка

Балицкий: при атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области ранена девочка
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«Газета.Ru»

Двухлетняя девочка поранила руку осколками при атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Сообщается, что ВСУ атаковали частное домовладение, на территории которого проживал ребенок.

До этого раненой 15-летней девочке из села Бехтеры в Херсонской области ампутировали ногу.

Атака на Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия. Пострадали не менее 25 человек, в том числе четверо детей.

После обстрела село оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами.

Ранее ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи в Запорожской области.

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