Стало известно, сколько живых заложников осталось у ХАМАС

ТАСС: в заложниках у ХАМАС осталось не более 20 живых человек

В руках у палестинского движения ХАМАС осталось не более 20 живых заложников. Об этом сообщил ТАСС источник в Израиле.

Переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников, возобновился 6 июля.

9 июля ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. Представитель движения подчеркнул, что основные пункты, по которым в настоящее время идут переговоры — поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

До этого официальный представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что лидеры ХАМАС «пируют» в подземных тоннелях.