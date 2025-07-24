Представитель ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС устраивает пиры, пока жители Газы голодают

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи заявил, что лидеры ХАМАС устраивают «пиры» в подземных тоннелях, в то время как гражданское население Газы сталкивается с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщает портал Breitbart со ссылкой на военный брифинг.

В опубликованных ЦАХАЛ кадрах, по утверждению ведомства, зафиксированы склады с продуктами, водой и медикаментами. Адраи подчеркнул, что эти запасы не входят в гуманитарные поставки для населения.

«Пока ХАМАС распространяет ложь о «голоде по вине Израиля», их лидеры под землей пируют. Это демонстрирует отвратительное равнодушие к страданиям мирных жителей», — заявил представитель ЦАХАЛ.

23 июля официальный представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации.

Ранее США решили отозвать переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС.