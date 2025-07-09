ХАМАС согласился освободить десять пленных

Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных», — говорится в заявлении.

Представитель движения подчеркнул, что основные пункты, по которым в настоящее время идут переговоры — поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля и ХАМАС близки к достижению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

В свою очередь The Times of Israel со ссылкой на палестинский источник писало, что пятый раунд непрямых переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС не привел к значимым результатам.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на временное прекращение огня в Газе.