В Израиле заявили, что ХАМАС выдвигает невыполнимые условия на переговорах

Палестинское радикальное движение ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильского правительства Давид Менсер, передает ТАСС.

Он уточнил, что Израиль все еще ждет официального ответа через посредников от ХАМАС.

«Но на данный момент я могу сообщить, что ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению заложников, на которое Израиль уже согласился», — уточнил Менсер.

До этого сообщалось, что палестинское движение согласилось на сделку с Израилем о перемирии и освобождении заложников, соглашение могут подписать в течение нескольких дней.

При этом израильские официальные лица рассказали агентству Kipa, что о прекращении огня будет объявлено в следующее воскресенье, а возможно, и в эту пятницу, если все детали плана будут окончательно согласованы.

18 июля ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.