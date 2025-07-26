Дэвис: восточный фронт на Украине рухнет, если ВС России освободят Красноармейск

Весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если Вооруженные силы (ВС) РФ установят контроль над Красноармейском (украинское название Покровск), заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если Покровск падет, весь восточный фронт может начать рушиться», — заявил эксперт.

По словам экс-полковника США, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре «станет более шатким» и украинская армия приблизится к той точке, когда попросту лишится возможности противостоять ВС РФ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта, одним из которых является Красноармейское направление.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для ВСУ является участок фронта рядом с Красноармейском на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

15 июля ВС РФ взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, простреливаются российской армией.

Ранее на Украине отказались принять беженцев из Красноармейска из-за домашних животных.