На Украине сообщили об атаке ВС РФ по совещанию командиров крупнейших отрядов дронов ВСУ

Российские военные атаковали совещание командиров крупнейших отрядов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) командующий силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

По его словам, в совещании принимали участие командиры 427-го, 429-го и 20-го отдельных полков беспилотных сил, а также командир третьего батальона 79-й отдельной штурмовой бригады.

Бровди отметил, что оценил попытку Вооруженных сил РФ «штыркнуть» всех командиров одновременно, однако не раскрыл последствия атаки.

Несколько дней назад на выставке Landeuro 2025 в немецком Висбадене Бровди угрожал странам Североатлантического альянса, что четыре украинских расчета БПЛА могут превратить базу НАТО в «Перл-Харбор».

В начале июля Бровди предрек, что количество российских дронов-камикадзе «Герань», атакующих Украину, в скором времени увеличится до тысячи единиц ежедневно. «Мадьяр» отметил, что во время противодействия дронам Вооруженных сил РФ украинские бойцы вели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», на пост главы СБС ВСУ.

Ранее командующего силами БПЛА Украины назвали «военным Трампом».