Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о начале боев в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР).

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — заявил он.

По его словам, группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данной территории оказались в затруднительном положении.

До этого штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в группировке российских войск «Центр» Иван Роговенко сообщил, что в ближних боях в поселке Новоэкономическое в Донецкой народной республике принимали участие лишь иностранные наемники, украинские солдаты покинули позиции. По его словам, в основном именно они вели ближние бои, так как украинские военные бежали.

27 июля военнослужащие группировки войск «Южная» уничтожили боеприпасы украинских войск у Константиновки в ДНР.

Ранее в Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной.