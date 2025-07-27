Военнослужащие группировки войск «Южная» уничтожили боеприпасы украинских войск у Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

«‎Расчетом БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка в ближнем тылу противника был обнаружен замаскированный полевой склад боеприпасов, предназначенный для обеспечения подразделений противника на участке местности вблизи населенного пункта Константиновка. Точными и умелыми действиями расчета БПЛА цель была поражена, а полевой склад уничтожен», — сказали агентству.

24 июля сообщалось, что российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников ВСУ в 136 районах в зоне проведения специальной военной операции. Удары были нанесены посредством боевых самолетов, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

23 июля министерство энергетики Украины сообщило, что в Сумской области на северо-востоке страны после ночных взрывов был поврежден объект энергетической компании. В этот же день стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») повреждены в Сумской и Полтавской областях.

Ранее в Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной.