Российские военные предпринимают все необходимые меры для создания буферных зон на границе с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, действия Вооруженных сил Украины по переносу военных угроз на российскую территорию не являются новостью, и именно поэтому предпринимаются шаги по уничтожению военной и околовоенной инфраструктуры противника.

В начале июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что глубина буферной зоны будет определяться ситуацией на земле и дальностью ракет, которые Запад поставляет украинской армии.

Он подчеркнул, что если западные ракеты будут иметь дальность применения 300 километров, то буферная зона должна быть такой же глубины. Если дальность полета имеющихся у Вооруженных сил Украины ракет составит 500 километров, буферная зона также будет не менее 500 километров.

В конце июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пределы безопасной зоны, которая создается на границе России и Украины, зависят от вооружения, которое передается Западом в распоряжение Киева.

Ранее российские войска открыли новый фронт в зоне СВО.