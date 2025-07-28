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ТАСС сообщил, что ближние бои за населенный пункт в ДНР вели лишь наемники

ТАСС: в Новоэкономическом в ДНР в ближних боях участвовали только наемники
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В ближних боях в поселке Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) принимали участие лишь иностранные наемники, украинские солдаты покинули позиции. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в группировке российских войск «Центр» Иван Роговенко.

По словам бойца, в Новоэкономическом были американские и еще какие-то другие наемники. В основном именно они вели ближние бои, так как украинские военные бежали.

Роговенко рассказал, что штурмовые группы заходили в поселок как пешком, так и на мотоциклах. Обороняющиеся украинские войска традиционно делали упор на FPV-дроны.

26 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о скоплении в регионе иностранных наемников Вооруженных сил Украины.

23 июля сообщалось, что наемники из Южной Кореи и Польши нередко покидали ряды Вооруженных сил Украины после обучения, за прохождение которого полагались выплаты, избегая таким образом попадания на передовую.

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.

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