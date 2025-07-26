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Подполье сообщило об уничтожении цеха по сборке БПЛА в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области уничтожен цех по сборке БПЛА
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Евгений Биятов/РИА Новости

В результате точечного удара по территории Днепропетровской области был уничтожен цех, в котором производились двигатели и собирали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на имеющиеся разведданные.

По его словам, нанесли в точно рассчитанный момент: вскоре после разгрузки комплектующих и до того, как партия готовых беспилотников успела покинуть объект. Лебедев отметил, что это позволило нанести максимальный ущерб производственной инфраструктуре и сорвать отправку техники.

На данный момент подробности о других повреждениях или возможных потерях уточняются.

До этого в селе Великомихайловка Днепропетровской области фугасными авиационными бомбами (ФАБ) было уничтожено подразделение Вооруженных сил Украины, которое проходило обучение в Великобритании.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что недавно украинских военнослужащих перебросили на это направление для усиления обороны на участке фронта. Он отметил, что среди ликвидированных солдат есть люди с большим боевым опытом, которые участвовали в боях на других направлениях фронта, включая Курскую область.

Ранее стало известно, что ВС РФ формируют «огневой балкон» между Волчанском и Купянском.

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