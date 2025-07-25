Россия нанесла авиаудар по штабу ВСУ в Херсоне

Сальдо: авиаудар ВС РФ уничтожил штаб ВСУ в Херсоне во время совещания

Российская авиация нанесла удар по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на момент атаки проходило совещание украинских военных и полицейских. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, в помещении находились офицеры ВСУ и сотрудники полиции, прибывшие из Николаева. Точное число пострадавших не уточняется.

«Транспорт, на котором силы ВСУ пытались эвакуироваться после удара, также уничтожен. Это подтверждают кадры объективного контроля», — сообщил Сальдо.

24 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Под удар также попали объекты энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. Цель удара достигнута, подчеркнули в МО России, отметив, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине может идти до 2034 года.