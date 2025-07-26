ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности

В ночь на 26 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что эти предприятия изготавливали комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также боеприпасы и взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате точечного удара по территории Днепропетровской области был уничтожен цех, в котором производились двигатели и собирали беспилотные летательные аппараты.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская авиация нанесла удар по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на момент атаки проходило совещание украинских военных и полицейских. По его данным, в помещении находились офицеры ВСУ и сотрудники полиции, прибывшие из Николаева.

Ранее ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.