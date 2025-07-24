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На Украине заявили об ударах по объектам инфраструктуры в Одесской области

Вице-премьер Украины сообщил об ударах по объектам логистики в Одесской области
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе, происходивших на фоне объявленной воздушной тревоги.

Накануне сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») повреждены в Сумской и Полтавской областях.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, через двое суток после террористического акта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи, расположенным по всей территории страны. При этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

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