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Российские военные уничтожили более 70 украинских дронов

МО РФ: средства ПВО уничтожили и перехватили 72 дрона ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные с раннего утра 27 июля уничтожили 72 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 05:40 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 51 дрон сбили над территорией Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 27 июля сообщил, что в Ленинградской области действует угроза атаки БПЛА. Позднее он рассказал, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. Было известно, что в Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении.

На этом фоне аэропорт Пулково приостановил работу. Позже в пресс-службе воздушной гавани уточнили, что из-за ограничений были задержаны 57 рейсов на вылет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.

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