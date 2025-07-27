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В Ленобласти произошел пожар после атаки дронов

«Осторожно, новости»: в деревне в Ленобласти загорелись два дома после атак БПЛА
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В деревне Пенники в Ленинградской области после атак БПЛА загорелись два дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О пострадавших не сообщается. Пенники находятся в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 27 июля сообщил, что в Ленинградской области действует угроза атаки БПЛА. Позднее он рассказал, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. Было известно, что в Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении.

На этом фоне аэропорт Пулково приостановил работу. SHOT сообщал, что в аэропорту Петербурга из-за ограничений задержаны более 100 рейсов.

Ранее в небе над Порховом сбили беспилотник.

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