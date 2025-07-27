В Ленобласти произошел пожар после атаки дронов

В деревне Пенники в Ленинградской области после атак БПЛА загорелись два дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
О пострадавших не сообщается. Пенники находятся в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 27 июля сообщил, что в Ленинградской области действует угроза атаки БПЛА. Позднее он рассказал, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. Было известно, что в Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении.
На этом фоне аэропорт Пулково приостановил работу. SHOT сообщал, что в аэропорту Петербурга из-за ограничений задержаны более 100 рейсов.
Ранее в небе над Порховом сбили беспилотник.