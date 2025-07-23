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Командующий силами беспилотных систем ВСУ угрожал странам НАТО

ТАСС: командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди угрожал странам НАТО
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Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командующий силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» угрожал странам Североатлантического альянса, что четыре украинских расчета БПЛА могут превратить базу НАТО в «Перл-Харбор». Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По их данным, инцидент произошел на выставке Landeuro 2025 в Висбадене.

«Не доходя до базы НАТО 10 км, 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор», — сказал Бровди.

Российские силовики отметили, что за «пафосными» словами «Мадьяра» скрывается посыл Западу: украинские националисты могут отправиться в страны ЕС «искать виноватых», если Европа допустит капитуляцию Киева.

Перл-Харбор — это название военно-морской базы США на острове Оаху, Гавайи, а также название исторического события, произошедшего там 7 декабря 1941 года, когда японский флот атаковал базу, что стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

В начале июля Бровди предрек, что количество российских дронов-камикадзе «Герань», атакующих Украину, в скором времени увеличится до тысячи единиц ежедневно. «Мадьяр» отметил, что во время противодействия дронам Вооруженных сил РФ украинские бойцы вели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», на пост главы СБС ВСУ.

Ранее командующего силами БПЛА Украины Бровди назвали «военным Трампом».

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