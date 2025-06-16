На Украине заявили о появлении в командовании ВСУ «военного Трампа»

Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нового командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр», начали называть «военным Трампом» из-за его связи с бизнесом. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью «РБК-Украина».

«А «Мадяр» — такой себе «военный Трамп», выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов», — заявил Романенко.

Еще несколько собеседников издания отметили, что Бровди имеет гораздо меньше военного опыта по сравнению с бывшим руководителем силами БПЛА Украины Вадимом Сухаревским. Однако, по их мнению, он хорошо умеет выстраивать коммуникацию и имеет организаторские способности.

«Его новая должность — это и о менеджменте. Думаю, его управленческие способности точно будут способствовать ему», — сказал один из собеседников «РБК-Украины».

3 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о перестановках в командовании ВСУ. В частности, он принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

Также Зеленский назначил Роберта Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», на пост главы Сил беспилотных систем.

Ранее бывший командир ВСУ раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.