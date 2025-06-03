Зеленский объявил о перестановках в командовании ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский провел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Так, глава государства принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам лидера Украины, этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах». Он уточнил, что Сухопутными войсками будет заниматься «другой человек».

Также Зеленский объявил, что Роберт Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», сменил Вадима Сухаревского на посту главы Сил беспилотных систем ВСУ. Олег Апостол, ранее занимавший должность заместителя главнокомандующего ВСУ,

стал новым командующим Десантно-штурмовыми войсками.

До этого российские военные нанесли ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. По информации Киева, ликвидированы 12 человек, более 60 получили ранения. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что он был нанесен «Искандером».

После этой атаки Драпатый заявил о своей отставке.

Ранее бывший командир ВСУ раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.