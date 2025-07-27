На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин анонсировал преобразование бригад морской пехоты в дивизии

Путин: в ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии
true
true
true
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

В ближайшее время пять бригад морской пехоты ВМФ России будут преобразованы в дивизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате такой меры качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности ВМФ.

27 июля Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ заявил, что стратегия развития Военно-морского флота России составлена так, чтобы обновленный ВМФ смог оперативно реагировать на изменения глобальной обстановки.

Глава государства отметил, что в 2025 году была утверждена новая стратегия развития военно-морского флота страны. Она впервые в истории рассчитана на длительный период — до 2050 года. По словам Путина, это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

26 июля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. Он подчеркнул, что российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами