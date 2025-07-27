Путин анонсировал преобразование бригад морской пехоты в дивизии

Путин: в ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии

В ближайшее время пять бригад морской пехоты ВМФ России будут преобразованы в дивизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате такой меры качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности ВМФ.

27 июля Путин в видеообращении по случаю Дня ВМФ заявил, что стратегия развития Военно-морского флота России составлена так, чтобы обновленный ВМФ смог оперативно реагировать на изменения глобальной обстановки.

Глава государства отметил, что в 2025 году была утверждена новая стратегия развития военно-морского флота страны. Она впервые в истории рассчитана на длительный период — до 2050 года. По словам Путина, это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

26 июля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. Он подчеркнул, что российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил РФ.