В Полтавской области произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Кременчуге», — указано в сообщении редакции.

Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что российская авиация нанесла удар по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на момент атаки проходило совещание украинских военных и полицейских. Он добавил, что транспорт, на котором силы ВСУ пытались эвакуироваться после удара, также уничтожен. Это подтверждают кадры объективного контроля.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.