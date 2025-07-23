На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о повреждении энергообъекта после ночных взрывов

Минэнерго Украины: в Сумской области получил повреждения энергообъект
true
true
true
close
Unsplash

В Сумской области на северо-востоке Украины поврежден объект энергетической компании после ночных взрывов. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время для части потребителей электроэнергии действуют ограничения.

«Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Сумской области после серии взрывов начались перебои с электричеством. Часть потребителей в областном центре, Сумах, и городах Белополье, Ворожба, Кролевец, Конотоп и Шостка оказались обесточены.

19 июля украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что российские военные атаковали фугасными авиабомбами (ФАБ) оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области. По его данным, для удара по объекту было использовано около 12 подобных боеприпасов.

Ранее в Сумскую область перебросили спецподразделение ГУР Украины с роботами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами